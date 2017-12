Cittadella dell'artigianato

Verrà inaugurata domani pomeriggio la ''Cittadella dell'artigianato'' in via Magliocco a Palermo...

Verrà inaugurata domani pomeriggio alle 18, la “Cittadella dell’artigianato” in via Magliocco a Palermo. La fiera di Natale firmata Confartigianato Sicilia, con la collaborazione dell’amministrazione comunale e dell’Anci.

La “Cittadella dell’artigianato” avrà una sfaccettatura siciliana e non più solo locale. Da domani artigiani da tutta l’Isola faranno conoscere i propri prodotti, ma non solo. Grazie alla collaborazione con il Comune e l’Anci Sicilia, tutte le amministrazioni comunali dell’Isola avranno l’opportunità di entrare nella Cittadella per raccontare il loro Natale, aprendo così le porte della propria città ai palermitani e a tutti i turisti.

Tra gli altri, ci saranno un orafo trapanese, artigiani del legno di Siracusa e ancora maestri pasticceri di Messina. La Cittadella dell’artigianato chiuderà i battenti il 7 gennaio 2018 ma a partire dal 26 dicembre sarà organizzato uno show cooking al giorno. Grazie alla collaborazione con alcuni chef dell’associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo, con la confederazione pasticceri italiani e la federazione italiana gelatieri.

La Cittadella sarà fruibile tutti i giorni dalle 10 alle 20 e nei festivi e prefestivi fino alle ore 24.

Parteciperà alla manifestazione anche la Fism, la federazione italiana scuole materne. Saranno organizzati laboratori per bambini per conoscere le arti ed i mestieri. Ci sarà anche una radio ufficiale della manifestazione, “Prima radio”, che seguirà tutti gli eventi della manifestazione.

