Cittadinanza onoraria al Maestro Gabriele Ferro, direttore musicale onorario del Teatro Massimo di Palermo

Il Maestro Gabriele Ferro è un nuovo cittadino onorario di Palermo.

06/12/2021

Il Maestro Gabriele Ferro è un nuovo cittadino onorario di Palermo. La cerimonia di conferimento al direttore musicale onorario del Teatro Massimo da parte del sindaco Leoluca Orlando si è svolta stamani a Palazzo delle Aquile, presenti tra gli altri, il sovrintendente ed il direttore artistico della Fondazione Teatro Massimo, Francesco Giambrone e Marco Betta.



"Il conferimento della cittadinanza onoraria - ha detto Leoluca Orlando - è un atto di gratitudine e di ammirazione per la sua straordinaria attività artistica e musicale che lo vede protagonista in tutti i principali teatri del mondo. Questo riconoscimento è espressione di un sentito ringraziamento per il suo impegno nella direzione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana e del Teatro Massimo del quale attualmente è direttore musicale onorario".

"L’attribuzione della cittadinanza onoraria al maestro Gabriele Ferro rappresenta il sentimento di profonda gratitudine e stima da parte dell’intera città per l’encomiabile impegno profuso nello svolgimento di una carriera artistica musicale che spazia dalla musica antica alla contemporane". Lo dichiara l’assessore alle CulturE, Mario Zito.

"Palermo dedica grande attenzione in un momento complesso per il nostro paese, un messaggio di rinascita culturale che conferma la passione nel tramandare alle nuove generazioni il linguaggio universale della musica".

