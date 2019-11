Cittadinanza onoraria

Cittadinanza onoraria di Palermo al Procuratore Giuseppe Pignatone

Conferita la cittadinanza onoraria di Palermo a Giuseppe Pignatone, da poco nominato da Papa Francesco presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. La cerimonia si è svolta stamane a Palazzo delle Aquile.

Il sindaco Leoluca Orlando, questa mattina, presso la sede istituzionale di Palazzo delle Aquile, ha conferito la cittadinanza onoraria di Palermo a Giuseppe Pignatone, ex procuratore capo della Repubblica di Roma, da poco nominato da Papa Francesco presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.



"Giuseppe Pignatone ha dedicato la sua vita alla affermazione della legalità e al contrasto alle mafie nelle sue diverse forme e al contrasto anche a sistemi criminali e criminogeni - ha dichiarato il Sindaco - lo ha fatto a Palermo, a Reggio Calabria a Roma. Ha coordinato inchieste che hanno portato all'arresto di pericolosissimi latitanti, basti ricordare la presenza in questa sala, assieme con il Procuratore Pignatone, anche del Questore Cortese, che è stato il poliziotto che ha arrestato Provenzano proprio su delle inchieste coordinate da Pignatone. In questa sala ci sono lapidi che ricordano la storia di questa città, e c'è anche una cittadinanza onoraria che si aggiunge al nostro rispetto, per la storia di una città che è profondamente cambiata grazie all'impegno delle forze dell’ ordine e della magistratura ma grazie anche al coraggio civile dei palermitani - a concluso il primo cittadino".



"Sono onorato del conferimento della cittadinanza onoraria di Palermo - ha detto il Procuratore Pignatone - che conclude per me un ciclo professionale di quarantacinque anni in magistratura, dedicati in gran parte alla lotta alla mafia e alla corruzione a Palermo e portando poi anche nelle altre sedi dove ho lavorato - Reggio Calabria e Roma -l’esperienza, il frutto, gli insegnamenti i successi degli anni palermitani. Io penso che Palermo sia molto cambiata dagli anni terribili, degli anni ottanta e novanta, merito di una repressione fatta nel rispetto dei diritti ma e merito anche di una crescita della città".

Presente stamattina alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Palermo anche il ministro della Giustizia del Land Renania Westfalia Peter Biesenbach, ricevuto ieri a Villa Niscemi con una delegazione di magistrati e poliziotti tedeschi nell'ambito di alcuni incontri sul tema della prevenzione e della sicurezza.



"La visita a Palermo del Ministro della Giustizia della Renania Westfalia, Peter Biesenbach, nel giorno in cui si da la cittadinanza onoraria al Procuratore Pignatone - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - è al tempo stesso la conferma di come l'esperienza palermitana è diventata un modello anche in Germania ma al tempo stesso di come il Procuratore Pignatone ha dato un contributo al cambiamento culturale di questa città che costituisce motivo di riferimento ed esempio anche per paesi importanti come la Germania".

