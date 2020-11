ecologia

Classifica Ecosistema urbano, Palermo al penultimo posto. Lega: ''Incapacità gestionale di Orlando e Catania''

La classifica del rapporto annuale ''ecosistema urbano''e pone Palermo al penultimo posto tra le città d'Italia per ecologia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/11/2020 - 12:24:26 Letto 410 volte

"Impietosa la classifica del rapporto annuale "ecosistema urbano", che pone Palermo al penultimo posto tra le città d'Italia per ecologia. La penultima tra le città Green d'Italia nel 2019, tra l'altro perdendo ben tre posti in graduatoria rispetto all'anno scorso, che la vedeva centesima.

Questa volta 103esima, peggio di noi solo Vibo Valentia. Una serie di dati elaborati da Lega Ambiente e ambiente italia, che dimostrano solo ed esclusivamente l'incapacità gestionale e amministrativa del sindaco Orlando e dei suoi collaboratori, primo fra tutti l'assessore Giusto Catania. Pochissima la differenziata che si attesta a meno del 20%,pochi mezzi pubblici e male la mobilità sostenibile, poco tutto quello che riguarda la progettazione e la programmazione su una città ormai allo sbando, tanto in compenso traffico e smog. Quando si tratta di fare politica con le parole il sindaco è imbattibile, quando ci sono i numeri e si parla di dati concreti, il sindaco purtroppo ne esce sempre malconcio. Ma coloro che veramente ne escono malconci sono i palermitani che da anni sono senza una amministrazione comunale concreta. Come Lega presenteremo, in tempi brevi delle proposte anche per rendere Palermo una città più verde e vivibile".

Lo dichiarano il capogruppo della Lega Igor Gelarda insieme al consigliere Elio Ficarra.

