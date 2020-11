Bonus mobilità

Click day Bonus mobilità 2020: sito già in tilt

Sito in tilt, sono migliaia le persone in attesa sulla piattaforma per il rimborso o per lo sconto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2020 - 12:01:40 Letto 412 volte

In tilt il sito del ministero dell'Ambiente e la piattaforma buonomobilita.it nel giorno in cui, a partire dalle ore 9, doveva essere possibile accedere alle piattaforme per usufruire del cosiddetto 'Bonus mobilità' per l'acquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici e strumenti di mobilità condivisa.

"Abbiamo avuto un crash di un quarto d'ora-0 minuti tra le 9 e le 9.30 anche perché dal sito del ministero dell'Ambiente si viene reindirizzati al sito www.buonomobilita.it. Il consiglio per gli utenti è di accedere direttamente a quest'ultimo. Il sito ha avuto forti rallentamenti ma ora sta funzionando, - rassicurano -. Al momento però entrambi i siti restano irraggiungibili", fanno sapere fonti del ministero all'AdnKronos.

Come funziona il buono mobilità

Il buono mobilità prevede un voucher per effettuare un acquisto o, in alternativa, il rimborso degli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio per biciclette (anche assistite), e-bike, monopattini, hoverboard, segway, ma anche per i servizi di mobilità condivisa come lo scooter sharing o il bike sharing (il car sharing è invece escluso dal bonus mobilità).

Fonte: AdnKronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!