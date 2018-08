viabilità

Come cambia la viabilità di Palermo da oggi a ferragosto

Concerti, processioni religiose e lo spostamento del carro di Santa Rosalia: tutte le modifiche al traffico cittadino dalla giornata di oggi al 15 agosto

Con la settimana del ferragosto alle porte, a Palermo non mancheranno gli eventi e le conseguenti modifiche della viabilità cittadina, già dalle prossime ore: stasera, in occasione dei due concerti rispettivamente al Castello a mare e al Teatro di Verdura, i servizi di sicurezza saranno potenziati e la viabilità di via Patti subirà delle modifiche. Inoltre, alle ore 22 il Carro Trionfale di Santa Rosalia sarà scortato dal Foro Italico ai Cantieri Culturali della Zisa. Domani sabato 11 agosto, e il giorno di ferragosto, si svolgeranno due processioni religiose rispettivamente a partire da via Crispi e da piazza Cappuccini.

I dettagli della polizia municipale sulla viabilità dei prossimi giorni

Venerdì 10 agosto

Ore 13.00 – Castello a mare – Chiusura al transito per concerto

Via Francesco Crispi, tratto compreso tra via S. Alessandro e Via A. Volta su entrambe le carreggiate separate da spartitraffico: divieto di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 10.00 del 07/08/2018 alle ore 03.00 del 11/08/2018 e comunque sino a cessate esigenze che verranno comunicate dalle competenti FF.O.;

Via Francesco Crispi, intero tratto compreso tra Via A. Volta con Via P.pe di Belmonte: divieto di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 10.00 del 07/08/2018 alle ore 03.00 del 11/08/2018 e comunque sino a cessate esigenze che verranno comunicate dalle competenti FF.0.;

Piazza XIII Vittime, intera piazza: divieto di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 10.00 del 07/08/2018 alle ore 03.00 del 11/08/2018 e comunque sino a cessate esigenze che verranno comunicate dalle competenti FF.O.;

Via Filippo Patti, tratto compreso tra piazza XIII Vittime e su tutto il fronte di via Patti di competenza Comunale, con esclusione del tratto la cui competenza ricade alla Capitaneria di Porto: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 10.00 del 07/08/2018 alle ore 03.00 del 11/08/2018 e comunque sino a cessate esigenze che verranno comunicate dalle competenti FF.0.; chiusura al transito veicolare. dalle 13.00 dei gg. 07,08,10 /Agosto e comunque sino a cessate esigenze che verranno comunicate dalla competenti FF.O..

Ore 22.00 – Foro Italico – Scorta al Carro di Santa Rosalia

Itinerario: Foro Italico, via F. Crispi, via Cavour, via Ruggero Settimo, via Dante, via PaoloGili, Cantieri Culturali della Zisa.

Sabato 11 agosto

Ore 20.00 – Centro città – Pellegrinaggio simulacro Santa Chiara d’Assisi

Percorso: via G. Crispi, via Crociferi, via T. Moncada, via D. Lancia di Brolo, via T. Aversa, via F. De Lignamine, via C. Parisio, via F. Bisazza, via G. Lo Bianco, via F. Bisazza, via T. Aversa, via Serradifalco, via A. Lavaggi, via R. Franchetti, via l. Razza, via Serradifalco, via F. Padovani, via F.M. Maggio, via B. Zamparrone, via G. Maielli, via G. Crispi, rientro in chiesa.

Mercoledì 15 agosto

Ore 19.00 – via Pitrè/Cappuccini – Processione religiosa Santa Maria della Pace

Percorso: piazza Cappuccini, via Pindemonte, via G. Pitrè, via D. Camarda, via G. Pitrè, via Palchetto, via Pio La Torre, via Libero Grassi, via E. L’Emiro, via Antonino Agostino, via Siccheria, piazza Cappuccini.

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

