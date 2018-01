fondi ue

Come vengono spesi i fondi dell'Unione Europea nella città di Palermo?

Transparency International Italia presenta il progetto ''Active Local Citizens for an Accountable Europe''.

Transparency International Italia, in collaborazione con il dipartimento DEMS dell’Università degli Studi di Palermo il 17 gennaio 2018, presso l’Ecomuseo Mare Memoria Viva, dalle 10.00 alle 12.30, presenta il progetto “Active Local Citizens for an Accountable Europe”. Il capitolo italiano dell’organizzazione mondiale contro la corruzione, con questa iniziativa, vuole sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza su temi che riguardano la trasparenza dei fondi stanziati dall’Unione Europea per progetti e programmi di sviluppo a livello locale.

L’Unione Europea stanzia finanziamenti a progetti e programmi in diversi settori, come lo sviluppo urbano, quello agricolo e rurale, le politiche marittime e della pesca, l’occupazione e inclusione sociale, ricerca e innovazione, aiuti umanitari. Oltre il 76% del bilancio dell’UE è gestito in collaborazione con le amministrazioni nazionali e regionali, attraverso Fondi Strutturali e d’Investimento. Si tratta di una grossa fetta che necessita di esser monitorata, per evitare le possibilità di sprechi o frodi.

Transparency International Italia sarà presente nella città di Palermo per tutto il 2018, con iniziative come seminari di sensibilizzazione, un concorso video fotografico per cittadini e studenti e un tour per la città alla scoperta delle opere realizzate con i finanziamenti comunitari. Con questo progetto, Transparency International Italia vuole promuovere la partecipazione attiva dei cittadini al monitoraggio di opere di interesse pubblico a livello locale, nazionale e dell’Unione Europea.

La presentazione del progetto sarà a cura di Chiara Putaturo, Project Officer di Transparency Italia, che sottolinea: “monitorare come vengono impiegati i fondi comunitari, significa chiedere conto di come vengono spesi i nostri soldi. Le risorse ci sono e, se impiegate in modo adeguato, permettono a tutti noi di vivere in città con servizi e infrastrutture funzionanti”. La Prof.ssa Daniela Ciaffi introdurrà la collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo e, Valeria Ferraris, Senior Researcher dell’associazione Amapola Progetti, presenterà un’esperienza di monitoraggio civico presso le Madonie, proprio su progetti finanziati dai fondi europei. A seguire, saranno presentati altri esempi di opere costruite nella città di Palermo: Tullio Filippone, giornalista freelance per Repubblica Palermo e Cafèbabel Palermo, porterà il caso “Nodo di Palermo”, e Domenico Caeti, di Europe Direct Palermo e referente di A Scuola di Open Coesione Palermo, presenterà l’esperienza di monitoraggio di opere pubbliche da parte dei ragazzi delle scuole locali.

I capitoli italiano e ungherese di Transparency International, insieme all’associazione romena Expert Forum, e con il supporto della Commissione Europea (EACEA, Europe for citizens Programme) realizzano nel 2018 il progetto Active Local Citizens for an Accountable Europe in 8 città. Si tratta di Cagliari e Palermo in Italia, Cluj e Constanta in Romania, Debrecen, Szeged, Győr e Pécs in Ungheria.

