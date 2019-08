Libero Grassi

Commemorazione Libero Grassi, Orlando: ''Ha gettato un seme raccolto a Palermo e oltre''

Il Sindaco Leoluca Orlando ha partecipato stamattina alla cerimonia commemorativa dell'imprenditore Libero Grassi.

Il Sindaco Leoluca Orlando ha partecipato stamattina alla cerimonia commemorativa dell'imprenditore Libero Grassi, con i figli dello stesso e con le Autorità cittadine.

Dopo aver deposto con Davide Grassi una corona nel luogo in cui avvenne l'omicidio, Orlando ha dichiarato che "Libero Grassi ha gettato un seme, in anni bui della città, anni in cui la maggioranza degli imprenditori, della politica e spesso delle istituzioni accettava il pizzo come un male inevitabile. Il suo sacrificio e poi lo straordinario impegno della famiglia guidata da Pina Maisano furono da stimolo per una presa di coscienza e per un impegno simboleggiato dalle tante associazioni antiracket e per un consumo critico sorte in tutta Italia. La presenza oggi alla cerimonia di imprenditori oltre che di tanti giovani è il segno che quel seme è stato raccolto a Palermo ed oltre Palermo. La presenza di tanti stranieri fra cui anche commercianti e imprenditori, dimostra ancora una volta come nell'apertura e nell'incontro Palermo e l'Italia abbiano tutto da guadagnare e possano costruire occasioni di liberazione e riscatto."

"La Palermo che ha ricordato oggi Libero Grassi - continua il Sindaco - è una Palermo molto cambiata e questo anche grazie al suo esempio civico e al suo sacrificio. È conferma di questo cambiamento la presenza oggi alla commemorazione di imprenditori e commercianti, italiani e stranieri. Quei stessi imprenditori e commercianti che nel 1991 rimasero sordi agli appelli di Libero Grassi. Oggi la mafia esiste ma è una tessera deviata, culturalmentemarginale nella nostra società, la mafia non governa più Palermo".

"La stessa società civile, un tempo sorda alle grida di aiuto di imprenditori vessati o di giudici isolati, è stata ed è oggi presente nella vita della città, sentinella e testimone di uno sviluppo svincolato da logiche di sudditanza e di appartenenza, che ha visto Palermo tornare a giocare un ruolo importante come riferimento della cultura dei diritti. Ieri lo scatto d'orgoglio verso una necessaria cultura del diritto oggi riferimento internazionale di cultura dei diritti" - conclude Orlando.

