Commemorazione Zucchetto, Lagalla: ''Una delle tante giovani vite spezzate dalla mafia''

Dichiarazione del sindaco Lagalla in ricordo dell'agente della Polizia di Stato Calogero Zucchetto ucciso dalla mafia.

14/11/2022

“A quarant’anni dalla sua scomparsa, ricordiamo il coraggio e il forte senso dello Stato dell’agente della Polizia di Stato Calogero Zucchetto, ucciso da sicari di Cosa nostra. L’agente Zucchetto non aveva timore di entrare negli angoli nascosti dei quartieri di Palermo per cercare i latitanti e all’inizio degli anni Ottanta, collaborando con il commissario Ninni Cassarà, ha dato un prezioso contributo nel disegno dei nuovi assetti delle cosche. Quella di Zucchetto è stata una delle tante giovani vite spezzate dalla mafia e il suo sacrificio non verrà mai dimenticato”. Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

