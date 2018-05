weekend sportivo ad alcamo

Competizioni podistiche e convegni, questo weekend ad Alcamo lo sport è protagonista

Sabato 12 maggio il Convegno sport e tutela giuridica della salute, poi domenica 13 maggio al via la prima prova ufficiale del campionato BioRace

09/05/2018

Sarà la splendida cornice della città di Alcamo, nel trapanese, ad ospitare domenica 13 maggio 2018 le avvincenti sfide e l'atletismo che andranno in scena nella prima prova ufficiale del Campionato BioRace - Trofeo ECP Pegaso Abacus/Per…Correre.

Con la terza edizione del Trofeo Podistico Alcamo Città d’Arte, organizzata dalla ASD Lipa Atletica Alcamo, parte ufficialmente la stagione agonistica BioRace che vedrà impegnati nell’arco del 2018 migliaia di atleti, che potranno conoscere in maniera particolare i siti coinvolti dal Campionato, scelti tra i più belli e caratteristici della Sicilia.

L'appuntamento è alle ore 8 in piazza Castello ad Alcamo, poi alle 9,45 l'attesa partenza; cinque i giri previsti per tutte le categorie, per un totale di 8,100 km. Inoltre, ai primi 400 iscritti l'organizzazione promette un ricco pacco gara e una maglia tecnica.

Si apre quindi la caccia ai favolosi premi finali del BioRace, tra cui il trofeo in oro 18 carati riservato a tutti gli atleti che riusciranno a partecipare alle dodici prove ufficiali in programma. Per tutti gli altri, preziosi trofei e utile materiale tecnico/sportivo.

Ma ad Alcamo non sarà di scena solo la corsa: altro importante evento con al centro la tutela giuridica della salute nello sport. L’evento podistico sarà infatti preceduto dal Convegno sport e tutela giuridica della salute, sabato 12 maggio 2018 alle ore 10 presso l'ex Collegio dei Gesuiti in Piazza Ciullo, ad Alcamo. L'evento è patrocinato dall’Università degli Studi di Palermo e dall’Ordine Avvocati di Trapani, e interverranno numerose autorità del settore.

Per le iscrizioni alla competizione è sufficiente mandare una mail a iscrizioni@speedpass.it, mentre per le informazioni complete è possibile visitare il sito www.biorace.it.

