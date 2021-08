donazione del sangue

Comune di Palermo aderisce alla campagna nazionale per la promozione della donazione del sangue

Possono donare sangue tutti gli uomini e le donne di etÓ compresa tra i 18 e i 65 anni. Previa valutazione del personale medico, i donatori abituali possono donare il sangue fino a 70 anni di etÓ.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/08/2021 - 10:48:19 Letto 469 volte

"Ancora una volta - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - l'Amministrazione comunale ha accolto l'invito ad aderire alla campagna di donazione del sangue. Che è un atto d'amore straordinario per la vita e assolutamente disinteressato perché il donatore non conosce quasi mai direttamente il beneficiario del suo gesto. La Sicilia vanta la presenza di moltissimi donatori di sangue e di realtà pubbliche e private che con professionalità promuovono e gestiscono le donazioni e la raccolta del sangue. Purtroppo, però, non è mai abbastanza. Infatti si ripetono periodi di carenza delle scorte che possono mettere a rischio la salute e anche la vita di quanti ne hanno bisogno. La pandemia ci ha fatto capire ancor di più quanto salute e vita siano valori fondamentali da tutelare. Mi auguro che siano in tanti a rispondere a questo appello".

"Donare è sempre un gesto prezioso - afferma l'assessore Antonino Sala - donare il sangue o un organo, cioè una parte di se stessi, è un gesto straordinario che può salvare una vita. Il Comune di Palermo sostiene con convinzione la campagna per la donazione del sangue e, in generale, la donazione degli organi, creando sinergie e collaborazioni che aiutino chi ha più bisogno, partendo dal coinvolgimento delle associazioni nella sensibilizzazione della cittadinanza".



Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose evenienze.



Possono donare sangue tutti gli uomini e le donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Previa valutazione del personale medico, i donatori abituali possono donare il sangue fino a 70 anni di età. L’importante, anche per tutelare la salute di chi riceve la donazione, è essere in buona salute e non avere abitudini di vita a rischio.



La donazione può essere effettuata sia presso strutture pubbliche sia presso strutture private che operano in convenzione con il Sistema Sanitario Regionale e Nazionale. Molte associazioni sono inoltre attrezzate di postazioni mobili con cui raccolgono le donazioni di sangue nei principali posti di lavoro o durante eventi specifici.



Tutte le informazioni utili sono reperibili alla pagina: https://www.comune.palermo.it/landing/campagna-donazione-sangue.php

Il sito è aggiornato anche con le informazioni relative al Covid 19 e con i recapiti dei centri pubblici e privati ove è possibile effettuare la donazione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!