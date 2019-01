graduatoria bando

Comune di Palermo, approvata graduatoria del servizio assistenza domiciliare per agli anziani

E' stata approvata la graduatoria definitiva relativa al servizio SAD - Assistenza domiciliare, rivolta agli anziani.

Il servizio è rivolto ad anziani, parzialmente autosufficienti o a rischio di perdita dell’autosufficienza, senza adeguato supporto familiare, che non necessitano di prestazioni sanitarie domiciliari, ma che richiedono un supporto per lo svolgimento di alcune funzioni della vita quotidiana.



Il Servizio, completamente gratuito, avrà per oggetto le seguenti prestazioni: igiene personale, governo e pulizia dell’alloggio, aiuto nella preparazione e nell'assunzione dei dei pasti e nella gestione delle attività quotidiane all'interno ed all'esterno dell’abitazione, aiuto nella mobilità, nella deambulazione, per l'assunzione dei farmaci.

Il tutto avviene in raccordo con il Servizio Sociale del Comune e con il Medico di medicina generale che hanno in carico la persona anziana.

I servizi vengono garantiti tramite alcune Cooperative sociali accreditate (in totale 37), cui gli anziani possono rivolgersi direttamente.

L'accesso al servizio viene garantito alle persone anziani in base a parametri ISEE (priorità viene data agli ISEE più bassi) e di disagio sociale.

Gli interessati, per maggiori informazioni, possono rivolgersi alle seguenti sedi:

- Servizio Persone con disabilità, Anziani e Fragili - via Garibaldi, 26;

- Centro Anziani, piazza Pietro Micca, 26 (Boccadifalco);

- A sostegno, via Scopari, 2;

- Interventi per persone con disabilità, via F. Taormina, 1



Non possono essere fornite telefonicamente informazioni sull'ammissione al servizio.

L'esito della richiesta presentata può essere comunicato esclusivamente all'interessato o a un suo delegato.

Gli utenti utilmente collocati in graduatoria possono rivolgersi all'Ufficio Interventi Domiciliari, presso la sede di via Garibaldi, 26, per scegliere l'ente erogatore del servizio fra quelli accreditati.



Il servizio è finanziato con una parte dei fondi PAC destinati all'intero distretto sociosanitario e dura 12 mesi.

