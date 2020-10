bilancio consuntivo 2019

Comune di Palermo, approvato il bilancio consuntivo 2019

Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato oggi il bilancio consuntivo 2019 con 14 voti a favore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/10/2020 - 17:08:23 Letto 427 volte

"Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato oggi il bilancio consuntivo 2019 con 14 voti a favore. Finalmente usciamo dalla condizione di deficit strutturale, anche se rimangono numerose criticità segnalate dal Collegio dei revisori dei conti, a cui va il nostro ringraziamento, dovute anche alla scarsa capacità di riscossione di imposte e tributi. Riscossione Sicilia nel 2018 ha versato nelle casse comunali 20,5 milioni e nel 2019 si è fermata a 14,6. Numeri bassissimi per una città come la nostra, pari ad appena il 5% dei crediti. Se Riscossione Sicilia non riesce a fare il proprio mestiere, il Comune di Palermo la cacci e si affidi a un altro soggetto più capace. Incassi così risibili tagliano le gambe alle spese e ci espongono a onerose anticipazioni di cassa che non sono più sostenibili. Chiediamo anche al sindaco Orlando di intervenire sui disallineamenti con le partecipate e sui debiti fuori bilancio. I conti vanno messi in ordine una volta e per tutte".

Lo dichiara Toni Sala, consigliere comunale e componente della commissione Bilancio.

