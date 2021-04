Ponte Corleone

Comune di Palermo, assegnati i lavori per il raddoppio del Ponte Corleone

Assegnata la gara per i servizi di progettazione e ingegneria relativa al raddoppio del ponte Corleone.

Ad aggiudicarsi la gara è stato il raggruppamento temporaneo che coinvolge la RTP Technital quale mandataria e RGM Srl e RPA Srl quali mandanti incaricato, per tanto, della progettazione definitiva ed esecutiva e della direzione dei lavori e dell'assistenza al collaudo, per un importo poco superiore al 591 mila euro, di cui 304 mila per la progettazione. Il contratto prevede 60 giorni per la consegna della progettazione.

"Dopo la firma del protocollo di intesa tra Comune, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria e Anas, per interventi urgenti sui ponti e per la circonvallazione - dichiara l'assessora alla Rigenerazione Urbana, Maria Prestigiacomo - un ulteriore passo a conferma dell’impegno della Amministrazione comunale per la realizzazione di questa fondamentale infrastruttura per la viabilità cittadina”.

Intanto, a breve l'Amministrazione comunale consegnerà al Provveditorato interregionale delle opere pubbliche e all'Anas la progettazione e la realizzazione dei lavori del Ponte Oreto.

Igor Gelarda capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile ha dichiarato: “Abbiamo saputo questa mattina dell’assegnazione della gara per i servizi di progettazione e ingegneria relativa al raddoppio del ponte Corleone. Siamo molto contenti di tutto questo. Tuttavia questo non ci vieta di porci delle domande e porre delle domande all’amministrazione. Ci piacerebbe per esempio conoscere meglio i tempi della realizzazione di questi lavori, e non solo quelli della progettazione. Come vorremmo assolutamente sapere i tempi per la messa in sicurezza del ponte Corleone gia esistente e del ponte Oreto. Insomma vorremmo avere più certezze sulle tempistiche del ritorno alla normalità della viabilità a Palermo, e non solo tante belle parole”.

