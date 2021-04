Bilancio consolidato

Comune di Palermo, bocciato il Bilancio consolidato. Gelarda: ''La maggioranza non esiste più''

Il bilancio consolidato del Comune di Palermo è stato bocciato dal consiglio comunale.

01/04/2021

"La maggioranza di Orlando non esiste più neanche per approvare uno degli atti più importanti del Consiglio Comunale.

Il bilancio consolidato del Comune di Palermo è stato infatti appena bocciato dal consiglio comunale. Su 26 presenti solo in 13 l'hanno votato favorevole, su una maggioranza ipotetica di 21 ne mancavano 8 a dare sostegno al sindaco Orlando.

Una vergogna inaudita che dimostra solo che il sindaco Orlando non ha più i numeri per governare e farebbe bene a dimettersi immediatamente per il bene della città".

Lo dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Igor Gelarda.

