Comune di Palermo, gli iscritti all'Albo scrutatori di seggio possono richiedere la cancellazione

Gli elettori del Comune di Palermo, iscritti all'Albo degli scrutatori di seggio, possono richiedere la cancellazione.

Gli elettori del Comune di Palermo, iscritti all’Albo degli scrutatori di seggio, possono richiedere la cancellazione dallo stesso attraverso la procedura disponibile sul portale dei servizi on line del Comune.



Le istanze potranno essere inoltrate anche via mail all’indirizzo di posta elettronica presidentiscrutatori@comune.palermo.it, utilizzando l'apposito modulo scaricabile sul sito istituzionale, corredato da valido documento di riconoscimento entro e non oltre il 31/12/2020.

