scuole dell'infanzia

Comune di Palermo, pubblicate le graduatorie provvisorie per le scuole dell'infanzia

Graduatorie provvisorie scuole dell'infanzia a.s. 2023/2024.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/03/2023 - 16:43:30 Letto 679 volte

A seguito dell’apertura delle iscrizioni delle scuole dell’infanzia comunali, nota prot. n.9740 del 05/01/2023, effettuata apposita istruttoria delle istanze pervenute, è stata predisposta la graduatoria provvisoria a.s. 2023/2024 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2461 del 06/03/2023, pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna.



Si specifica che al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento della Scuola dell’infanzia Comunale, gli interessati potranno presentare, entro i successivi 10 giorni dalla data di pubblicazione, eventuale ricorso avverso la graduatoria provvisoria, tramite e-mail all’Unità Didattica Educativa di competenza.



Gli atti a supporto delle graduatorie sono consultabili dai soggetti che abbiano un interesse specifico, valido e motivato all’accesso ai sensi della L. R. 10/91 e della L.241/90 e successive modifiche e integrazioni.



L’Amministrazione potrebbe essere obbligata a ridurre l’orario o a chiudere le strutture all’inizio o nel corso dell’anno scolastico per ragioni di manutenzione e/o ristrutturazione, di salute, sicurezza, igiene o altro.



Atteso che a tutela della privacy le graduatorie saranno pubblicate prive di dati identificativi dei minori e contraddistinte soltanto dal numero di protocollo dell’istanza pervenuta, gli utenti potranno telefonicamente o tramite e-mail, rivolgersi alle U.D.E. di appartenenza per avere chiarimenti relativi alla propria posizione in graduatoria:



I^ UDE primaude@comune.palermo.it tel.091/ 7404380/43/33;



II^ UDE secondaude@comune.palermo.it tel.091/ 7404347/43/88;



III^UDE terzaude@comune.palermo.it tel.091/ 7404350/43/24.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!