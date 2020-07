Comune, 'Ferrandelli: Oggi in aula un sindaco senza cuore, anima prospettive! Si definisca convenzione stadio e poi mozione di sfiducia'

“Ho rinunciato al mio intervento dopo aver assistito a una relazione del sindaco senza anima, cuore e prospettive. Non ho energie e fiato da perdere con chi non ha a cuore le sorti della città e la risoluzione dei problemi" Questa la comunicazione del leader dell’opposizione Fabrizio Ferrandelli oggi in Consiglio comunale.

"Quest’ultima esperienza amministrativa è un brutto capitolo da chiudere quanto prima nell’interesse dei miei concittadini. Da opposizione - continua Ferrandelli - per amore della città e della sua squadra, garantisco il mio impegno soltanto per trattare nelle prossime ore, in aula, la convenzione dello stadio. Dopodiché chiederò di calendarizzare la mozione di sfiducia per provare a chiudere quanto prima questa esperienza e mandare il sindaco a casa”.