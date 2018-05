ecologia e imprenditori

Con ''Sentinelle del mare'' tutti diventano studiosi del mondo marino. Anche a Palermo e provincia

L'iniziativa portata avanti da Confcommercio insieme all'Università di Bologna trasformerà gli amanti del mare di tutta Italia in biologi improvvisati. Con particolare attenzione alla valorizzazione delle località coinvolte

Anche Confcommercio Palermo parteciperà a "Sentinelle del mare", un progetto internazionale di “Citizen Science” portato avanti da Confcommercio Imprese per l’Italia insieme all’università di Bologna, che dal 1999 ha come obiettivo quello di monitorare e tutelare le specie animali e vegetali del Mediterraneo con il coinvolgimento di tutti gli amanti del mare: dai semplici bagnanti a subacquei e snorkelisti professionisti. L’iniziativa “Sentinelle del mare” è stata presentata oggi a Roma dal presidente Carlo Sangalli e dal rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini, con la partecipazione di Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo.

“Confcommercio Palermo ha sposato l'iniziativa e per la migliore riuscita coinvolgerà le più importanti strutture ricettive per divulgare 'Sentinelle del mare' coinvolgendo i turisti nell'osservazione dei nostri meravigliosi fondali – ha dichiarato Patrizia Di Dio, presente alla conferenza stampa del lancio su scala nazionale in qualità di incaricata di Giunta nazionale Confcommercio Imprese per l’Italia per l’Ambiente e la Sostenibilità – In particolare, nelle strutture convenzionate, verranno distribuite migliaia di schede ai turisti che vorranno contribuire alla riuscita del progetto".

Confcommercio Palermo porterà avanti “Sentinelle del mare” insieme al Rotary Club Costa Gaia che distribuirà le schede grazie ai volontari del Club service e attraverso le strutture ricettive coinvolte, stabilimenti balneari e società di diving; poi un biologo effettuerà i campionamenti in un periodo che verrà successivamente indicato. Confcommercio Palermo ha indicato come zone per la distribuzione ed il campionamento Mondello, Cinisi, Santa Flavia e Cefalù.

In alcune delle principali destinazioni della costa italiana gli operatori del settore, supportati dalla presenza dei giovani biologi dell’Università di Bologna, coinvolgeranno turisti e residenti chiedendo loro di avvistare specie marine facilmente riconoscibili che sono indicatori di biodiversità; le schede di rilevazione che gli "studiosi improvvisati" compileranno, saranno poi inviate al Dipartimento di Biologia per l'elaborazione. Verranno anche organizzati incontri, presentazioni e escursioni in mare che animeranno il programma di intrattenimento di alberghi, campeggi, porti turistici, stabilimenti balneari e ristoranti, coniugando in questo modo attività di intrattenimento e ricerca scientifica.

La sostenibilità è tema di fondo dell’attività di Confcommercio imprese per l’Italia, il cui codice etico prevede il dovere di “tutelare l'ambiente nell'ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile”. Gli obiettivi dell'iniziativa sono anche di carattere socio-economico: aumentare la notorietà delle destinazioni coinvolte mediante una campagna mirata di comunicazione - in Italia e all’estero - del progetto e delle attività ad esso collegate, raccogliere dati preziosi per la ricerca supportando lo studio e l’attività scientifica, e aumentare la consapevolezza ambientale di residenti e turisti trasferendo loro informazioni importanti sotto forma di gioco, senza imporre regole o divieti.

“Sentinelle del mare” si svolgerà in varie destinazioni d'Italia, tra cui alcune località siciliane: Palermo (Mondello, Cinisi, Cefalù e Santa Flavia), Imperia (Ventimiglia e Santo Stefano al mare), La Spezia (Monterosso Cinque terre), Grosseto (Argentario, Giglio, Giannutri e Talamone), Olbia (Isola di Santo Stefano), Roma (Lido di Roma e Lido di Latina), Taranto (Castellaneta Marina, Pulsano, Lizzano e Taranto), Chieti (Costa dei Trabocchi: Fossacesia Rocca San Giovanni, Casal Bordino, Torino Di Sangro), Marche (Porto San Giorgio).

