Concerti di Capodanno a Palermo: massimo 12mila persone e con i metal detector

Di seguito tutte le informazioni sui i due concerti di Capodanno a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/12/2019 - 15:44:39 Letto 355 volte

Di seguito tutte le informazioni sulle due manifestazioni di fine anno previste questa sera a Palermo.

Accesso all'area del concerto piazza Giulio Cesare

Punti di ingresso: Via Roma (altezza Lidl), Via Milano e Via Torino.

Punti di uscite anche su Via Trieste, Via Trento, Via Gorizia e Via Piave.

La piazza sarà transennata e gli accessi controllati con metal detector e conta persone nei varchi. Non si potrà accedere con valigie, trolley, alcolici, bicchieri e contenitori di vetro, oggetti contundenti e bastoni per i selfie. Si ricorda che è vigente Ordinanza sindacale che vieta fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette.

Accesso all'area del concerto Giardino Peppino Impastato al Cep

Punti di ingresso: via Calandrucci lato monte e lato valle, via Paladini a dx guardando il giardino pubblico all'altezza del civico 15, Uscite negli stessi punti .

L'area sarà transennata e gli accessi controllati con metal detector e conta persone nei varchi. Non si potrà accedere con valigie, trolley, alcolici, bicchieri e contenitori di vetro, oggetti contundenti e bastoni per i selfie. Si ricorda che è vigente Ordinanza sindacale che vieta fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette.

Per la raggiungere la piazza, l’Amat ha prolungato il servizio del tram con 4 vetture sulla linea tra CEP e la stazione Notarbartolo, con corse ogni 15 minuti.

Per la raggiungere la piazza, l’Amat ha prolungato il servizio del tram con 3 vetture sulla linea tra Roccella (Brancaccio) e la stazione centrale, con corse ogni 20 minuti.

INFO SU ACCESSO PUBBLICO ALLE MANIFESTAZIONI

Piazza Giulio Cesare - via roma max 5.100 persone.

CEP è previsto un affollamento max 7.000 persone

Entrambe le aree attrezzate con spazi per accoglienza persone con ridotta mobilità e sedie a rotelle

