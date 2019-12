concerti

Concerti nelle chiese, torna ''Natale a Palermo'': domani la presentazione

Dieci concerti nelle chiese e quattro negli ospedali: martedì presentazione della rassegna ''Natale a Palermo''.

Pubblicata il: 16/12/2019

Puntuale come ogni anno, affettuosamente e profondamente legata alla città, ecco “Natale a Palermo”, la rassegna di dieci concerti gratuiti nelle chiese, organizzata dai Club Service. Dal 26 dicembre al 6 gennaio, un cartellone che l’anno scorso ha festeggiato il decennale, ma che continua spedito nella sua opera di sensibilizzazione sui beni culturali, dalle chiese monumentali alle cappelle importanti, dai palazzi agli oratori. E quest’anno aggiunge un ulteriore regalo alla città: quattro concerti per i pazienti degli ospedali palermitani, quattro momenti in cui la musica tenterà di alleviare, seppure per un’ora, le sofferenze.

La manifestazione verrà presentata domani (martedì 17 dicembre) alle 16 a Villa Niscemi, sede istituzionale del Comune, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, dei responsabili dei presidi ospedalieri, dell’ideatore di Natale a Palermo, Giacomo Fanale, del direttore artistico Gaetano Colajanni, dei rappresentanti dei Club service coinvolti.

