Concerti serali in piazza Politeama: ecco come cambiano i percorsi degli Amat

L'Amat comunica variazioni nei percorsi degli autobus per via dei concerti serali in piazza Politeama.

L’Amat comunica variazioni nei percorsi degli autobus per via dei concerti serali in piazza Politeama. I giorni interessati sono sabato 23 e 30 giugno, 7, 21 e 28 luglio e 4 agosto. Le linee aziendali interessate sono: 101-102-103-104-106-124-134-806-812-N11-N12-N21.

"Si comunica che - si legge sul sito dell'azienda del trasporto pubblico - nelle suddette giornate di sabato per consentire gli eventi musicali nello spazio antistante al teatro Politeama, dalle ore 20 alle ore 23 - e comunque sino a cessate esigenze, saranno chiuse al transito veicolare le seguenti vie e piazze: piazza Ruggero Settimo; via Emerico Amari; via Turati; via D. Scinà”.

Conseguentemente le linee in oggetto effettueranno le seguenti deviazioni di percorso:

Linea 101: Da V.le del Fante verso Staz. C.le: da V. Della Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – a dx V. Roma – segue normale percorso. Da Staz. Centrale verso Stadio: normale percorso fino in V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Delle Croci – P.zza Crispi – a dx V. Libertà – segue normale percorso.

Linea 102: Da Staz. Notarbartolo verso Staz. C.le: da V. Della Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – a dx V. Roma – segue normale percorso. Da Staz. Centrale verso Staz. Notarbartolo: segue il normale percorso

Linea 103: Da J. Lennon verso Porta Felice: normale percorso fino in P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – segue normale percorso. Da Porta Felice verso J. Lennon: Da V. Cavour – V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Delle Croci – P.zza Crispi – a sx V. Libertà – a dx V. Dante – segue normale percorso.

Linea 104: Da Parcheggio Basile verso Duca Della Verdura – segue normale percorso. Da Duca Della Verdura verso Basile – da V. Della Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V. E. Orlando – segue normale percorso per parcheggio Basile.

Linea 106: Da Parcheggio Emiri verso Stadio: da V. Dante – a dx V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – a sx V. Roma – segue normale percorso. Da Stadio verso Parcheggio Emiri: segue normale percorso.

Linea 124: Da Parcheggio Emiri verso Staz. C.le: segue normale percorso. Da Saz. C.le verso Parcheggio Emiri: normale percorso sino in V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Delle Croci – P.zza Crispi – a sx V. Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V. E. Orlando – segue normale percorso per parcheggio Emiri.

Linea 134: Da J. Lennon verso P.zza XIII Vittime: normale percorso fino in P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – P.zza XIII Vittime. Da P.zza XIII Vittime verso J. Lennon: V. Cavour – V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Delle Croci – P.zza Crispi – a sx V. Libertà – a dx V. Dante – segue normale percorso.

Linea 806: Da P.zza Sturzo verso Mondello: – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Delle Croci – P.zza Crispi – a dx V. Libertà – segue normale percorso. Da Mondello verso P.zza Sturzo: da V. Della Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – V. Roma – segue normale percorso.

Linea 812: Da P.zza Sturzo (cap. provvisorio) verso Montepellegrino: V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Duca Della Verdura – segue normale percorso. Da Montepellegrino verso P.zza Sturzo (cap. provvisorio): da V. Della Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – V. Roma – segue normale percorso.

Linea N11: Da Staz. Centrale verso V. Sarullo: normale percorso fino in V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Delle Croci – P.zza Crispi – a sx V. Libertà – a dx V. Dante – segue normale percorso.

Linea N12: Proveniente da P.zza V. Veneto – normale percorso fino in V. Della Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – V. Roma – segue normale percorso.

Linea N21: Da Staz. Centrale – normale percorso fino in V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Delle Croci – P.zza Crispi – a sx V. Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – a dx V. Roma – segue normale percorso.

