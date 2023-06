Concerto Radio Italia Live

Concerto Radio Italia Live a Palermo: il piano di sicurezza della Polizia municipale per accedere al Foro Italico

Informazioni utili per la fruizione in sicurezza dell'area del Foro Italico che ospiterà questa sera il concerto di Radio Italia. In particolare, vengono indicate le aree di parcheggio per i pullman e le aree private, i divieti di sosta, gli articoli la cui introduzione all'interno dell’area è vietata, le aree in cui è vietata la vendita di bevande superalcoliche.

In occasione dell'evento "Radio Italia Live — Il Concerto" che si svolgerà a Palermo presso il Foro Umberto I, il prossimo 30 giugno 2023, vengono diffuse utili informazioni alla cittadinanza per il sereno e sicuro svolgimento dell'evento.

Tutti i pullman e la auto private provenienti dalle province della regione dovranno raggiungere l'area a parcheggio "Basile", individuata quale prima area di parcheggio prossima al luogo teatro dell'evento, percorrendo il seguente itinerario: viale Regione Siciliana in entrambe le direzioni, svincolo viale Ernesto Basile, viale Ernesto Basile, area parcheggio "Basile".

Sono stati inoltre individuati ulteriori siti destinati al parcheggio di pullman:

Via Cappello — Via Adorno — Viale dei Picciotti;

Parcheggio Nina Siciliana;

Parcheggio John Lennon;

Piazzale Ambrosini.

L'imbarco sui pullman, al termine del concerto, avverrà dalla medesima postazione di sbarco.

Sono stati individuati i seguenti punti di raccolta/pre-filtraggio per favorire l'ordinato afflusso degli spettatori nelle aree appositamente destinare allo stazionamento del pubblico:

Settore "1" destinato agli accrediti degli sponsor, invitati e persone diversamente abili, raggiungibile percorrendo alternativamente via Ponte di Mare/via Tiro a Segno o via Lincoln, per giungere rispettivamente in piazza Tonnarazza/Foro Umberto I o via Lincoln/via Nicolò Cervello, ove saranno collocate le barriere di pre-filtraggio 1 e 2 (piazza Tonnarazza e via Lincoln);



destinato agli accrediti degli sponsor, invitati e persone diversamente abili, raggiungibile percorrendo alternativamente via Ponte di Mare/via Tiro a Segno o via Lincoln, per giungere rispettivamente in piazza Tonnarazza/Foro Umberto I o via Lincoln/via Nicolò Cervello, ove saranno collocate le barriere di pre-filtraggio 1 e 2 (piazza Tonnarazza e via Lincoln); Settori "2" e "3" destinati agli spettatori (a riempimento), raggiungibili percorrendo alternativamente: via Lincoln, via Nicolò Cervello/via Butera, piazza Kalsa, corso Vittorio Emanuele, via Cala, Piazza Capitaneria di Porto, per giungere rispettivamente i punti di pre-filtraggio 2, 3 e 4 (via Lincoln, piazza Kalsa e Porta Felice - Nautoscopio).

Tutti i percorsi in prossimità dell'area dove si svolgerà l'evento saranno assistiti dal personale della Protezione Civile con compiti di instradamento ed informazione al pubblico.

I siti di prefiltraggio controllo ed instradamento saranno assicurati da personale che espleta servizi di stewarding, (dotati di conta persone e metal detector, che effettueranno controlli a zaini e borse), e prevedono varchi in entrata non scavalcabili, presidiati da Forze dell'Ordine.

Il transito alle autovetture sarà precluso nelle seguenti aree:

Foro Umberto I (altezza piazza Tonnarazza), via Lincoln (dopo la via Cervello), piazza Kalsa, salita Mura delle Cattive, Porta Felice, già dalle ore 9.00 del 30 giugno fino alla fine dell'evento musicale.

I divieti di sosta invece riguardano i seguenti tratti viari:

Foro Umberto I —intero tratto, ambo i lati;

via Cala —tratto compreso tra Foro Umberto I e via dei Cassari;

intera piazza Capitaneria di Porto;

intera via Lincoln; intera piazza Tonnarazza;

intera via Caletta Sant'Erasmo;

intera via Padre Messina, compresa la carreggiata laterale prospiciente l'edificio religioso

piazzetta Porta Reale, intero slargo

intera via Butera, ambo i lati

intera via Torremuzza, ambo i lati intera via N.Cervello, ambo i lati

salita Santi Romano, intero tratto, ambo i lati

intera piazza Kalsa, zona rimozione ambo i lati.

A tutela della comune incolumità, si invitano, altresì, tutti i partecipanti all'evento a rispettare, oltre che le regole di convivenza civile, le seguenti nonne generali di comportamento:

ALL'INTERNO DELL' AREA DELL'EVENTO È VIETATO:

introdurre valigie e trolley;

introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc...);

introdurre trombette da stadio;

introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, armi giocattolo munite di tappo rosso;

introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;

introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile;

accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

introdurre o vendere all'interno dell'impianto bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce dl metallo o bottiglie dl plastica di qualsiasi dimensione; Introdurre animali di qualsiasi genere e taglia;

introdurre bastoni per selfie e treppiedi;

introdurre caschi da motociclista di nessun genere;

introdurre ombrelli e aste;

introdurre strumenti musicali, introdurre penne e puntatori laser;

introdurre droni e aeroplani telecomandati;

introdurre biciclette, skateboard, pattini e overboard;

introdurre tende e sacchi a pelo;

introdurre tutti gli altri oggetti atti ad offendere;

esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla società organizzatrice dell'evento;

porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.

In considerazione di potenziali criticità legate al consumo di sostanze alcoliche nonché al distorto utilizzo di contenitori in vetro o in alluminio, si è disposto agli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti, dalle ore 06.00 del 30.06.2023 alle ore 06.00 dell'1 luglio 2023, l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

divieto di vendita di bevande superalcoliche;

la vendita di bevande, commercializzate in contenitori di vetro e alluminio o plastica, solo dopo che le stesse siano state versate in bicchieri di carta.

Tale divieto e esteso anche gli esercenti che operano nei sottoelencati siti:

tratto di Corso Vittorio Emanuele ricompreso tra via Roma e Porta Felice nonché le zone limitrofe;

piazza Marina;

via Cala;

Foro Umberto I;

Zona piazza Kalsa;

Via Lincoln;

Zona Stazione Centrale (Piazza Giulio Cesare);

Piazza S. Erasmo;

Piazza Fonderia.

E’ fatto inoltre divieto di bivacco dalle ore 00.00 del 29 giugno nell'area urbana del prato del Foro Umberto I, al fine di impedire lo stazionamento di persone nelle ore precedenti lo svolgimento del concerto.

Si invitano, infine, tutti i partecipanti ad attenersi alle ulteriori norme di sicurezza che saranno diramate dall'organizzazione prima dell'inizio dello spettacolo.

All'interno dei Settori verranno collocate apposite colonnine per l'erogazione di acqua potabile nonché un numero congruo di bagni chimici. Saranno presenti, altresì, ambulanze medicalizzate e di base e squadre di soccorritori.

Fonte: Polizia Municipale

