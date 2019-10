Un Nuovo Suono

Conferenza Europea ''Un Nuovo Suono''

''Un Nuovo Suono'', per la prima volta a Palermo una Conferenza Europea organizzata dalla Chiesa Ministero Saron.

Per la prima volta a Palermo arriva “Un Nuovo Suono”, ovvero una Conferenza Europea organizzata dalla Chiesa Ministero Saron, via Guglielmo Peralta, 5 che avrà inizio giovedì 17 alle ore 19,30 con ingresso libero.

Un incontro che vedrà diversi pastori evangelici provenienti dall’Inghilterra, dalla Francia, dalla Grecia e dal Belgio, riunirsi a Palermo quali ospiti dei Pastori Eliseo e Lina Siino, organizzatori dell’evento.

“Si uniranno a noi l’apostolo Domenico Rampello dal Belgio, il profeta George Markakis dalla Grecia, l’apostolo Christian Fondacci dalla Francia e la dott.ssa Shaneen Clarke, che provengono da altri Ministeri, – dice Eliseo Siino – per espandere nel nostro continente questo Nuovo Suono di salvezza, liberazione e guarigione. Come credenti desideriamo vedere realizzate le promesse di Dio nella propria vita ed essere sempre sicuri di sentire il suono della Sua voce anche in questa città”.

Il Programma prevede i seguenti orari: inizio conferenza giovedì 17 alle ore 19,30; venerdì alle ore 19,30; sabato alle ore 17,00 e domenica alle ore 9,30 e conclusione alle ore 17,30.

