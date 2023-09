Mobilità

Conferenza sul Crimine Transnazionale a Palermo: ecco le strade chiuse e i divieti di sosta

L'ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa ha emesso due ordinanze in occasione della ''Conferenza sul Crimine Transnazionale''.

28/09/2023

L’ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa ha emesso due ordinanze: la 1246 del 25/09/2023 e, in data odierna, la 1284, che della prima costituisce un'integrazione. Con tali provvedimenti vengono disposti i servizi d’ordine in occasione della “Conferenza sul Crimine Transnazionale”.

In sintesi, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 di oggi e fino alle 24 del 29 settembre (e comunque fino a cessate esigenze) nelle seguenti vie e piazze: via A. Di Gregorio, via Schirò, via Ferro Luzzi, via Remo Sandron, via Sampolo, via Duca della Verdura, via La Villa, via delle Croci, via Ucciardone, via E. Albanese, via A.Borrelli ; dalle 16 di oggi e fino a cessate esigenze in largo degli Abeti nel tratto viario antistante la lapide commemorativa; in Piazza Ignazio Florio (fino alle 6 di domani mattina) e fino alle 20 del 29 in via G. Ventura e via Pantaleo.



Divieto di sosta con rimozione forzata fino alle 24 di oggi in via Tommaso Gargallo, via Giuseppe Giusti, via Ugo Foscolo,



Divieto di sosta con rimozione forzata esteso fino alle 24 del 30 settembre in tratti di via Principe di Granatelli, via Mariano Stabile, via Wagner, via Roma, via dei Cartari, via dei Tornieri, vicolo del Cassaro, via Zara, piazza Cassa di Risparmio, via Calascibetta, Arco dei Cartari, via Paternostro, via Malta, Foro Umberto I, via Sant’Oliva, via Abela, via Messina Marine, via Saetta.



Interdizione del traffico veicolare dalle 20 di oggi e fino a cessate esigenze in via Wagner e in via Roma (tratto tra via Cavour e via E.Amari); dalle 8 del 29 settembre e fino a cessate esigenze, in alcuni tratti di via Remo Sandron, via Schirò, via Ferro Luzzi, via Sampolo, via Piano dell’Ucciardone, via delle Croci, via Duca della Verdura.



Da tali provvedimenti sono esclusi i residenti e gli aventi diritto che abbiano garage condominiali.

Fonte: Comune di Palermo

