Conferenza sulla Libia, ecco tutti i divieti

Ecco come cambia la viabilità a Palermo per la Conferenza Internazionale sulla Libia.

Con l’approssimarsi della data fissata per la Conferenza Internazionale sulla Libia e al fine di rendere note le più significative limitazioni concernenti la viabilità in questo capoluogo si comunica quanto segue:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI E DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, dalle ore 13,00 del 10/11/2018 alle ore 7,00 del 14/11/2018 (Comune di Palermo, ordinanza dirigenziale n. 1474 del 06/11/2018)

- VIA BELMONTE (intero tratto)

- SALITA BELMONTE (intero tratto)

- VIA PAPA SERGIO I (tratto compreso tra via Cardinale M. Rampolla e per mt. 150 oltre il civ. 8)

- VIA CARDINALE RAMPOLLA (intero tratto con particolare attenzione dal civico 8 a via Papa Paolo VI- nonché il tratto compreso tra i civici 7 e 23)

- VIA COMANDANTE S. GULI', (tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Ammiraglio Rizzo e Salita Belmonte)

- VIA AMMIRAGLIO RIZZO (tratto compreso tra la via C. Giordano - esclusa - e le vie Simone Gufi e Belmonte)

- P.ZZA ACQUASANTA (intera piazza)

- CORTILE TRAPANI (intero tratto)

- VIA PAPA PAOLO VI (intero tratto)

- VIA DELLE INDUSTRIE NAVALI (intero tratto)

- SALITA LE CHIAVI (intero tratto)

- CORTILE LE CHIAVI (intero tratto)

- VIA DI CRISTOFALO (intero tratto)

- VIA TARANTO (intero tratto)

- VIA PALESTRA (intero tratto)

- CORTILE PALESTRA (intero tratto)

- VIA AMMIRAGLIO G. BETTOLO (intero tratto)

- PIAZZETTA ALTAVILLA (intero tratto)

- VIA SALITA LE CHIAVI (intero tratto)

- VIA P. BONANNO (intero tratto e con viabilità assistita)

- LARGO A. SELLERIO (intero tratto)

- VIA MARTIN LUTHER KING (intero tratto)

- VIA AMMIRAGLIO G. NICASTRO (intero tratto)

- VIA ISAAC RABIN (tratto compreso tra largo A. Sellerio e via G. Scarpello)

- VIA RABIN N.1 (tratto compreso tra via G. Scarpello e largo A. Sellerio)

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI, dalle ore 7,00 del 10/11/2018 alle ore 7,00 del 14/11/2018 (Comune di Palermo, ordinanza dirigenziale n. 1474 del 06/11/2018)

- VIA CALCEDONIO GIORDANO (intero tratto)

- VIA AMMIRAGLIO RIZZO (Tratto compreso tra la via C. Giordano - esclusa - e via E. Leotta)

- VIA I. RABIN (Tratto compreso tra Via G. Scarpello e P.zza G.le Cascino/Via A. Rizzo)

- VIA G. SCARPELLO (intero tratto)

- VIA PAPA SERGIO I (Esedra compresa dalla stessa e Via San G. Bosco)

- VIALE DELL'OLIMPO (Tratto compreso tra Via S. Pertini e P.zza Castelforte)

- PIAZZA CASTELFORTE (intera piazza)

- VIALE VENERE (intero tratto)

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI, nei giorni 10, 11, 12 e 13 Novembre 2018 dalle ore 07,00 del 10/11/2018 alle ore 07,00 del 14/11/2018, e sino a cessate esigenze (Comune di Palermo, ordinanza dirigenziale n. 1474 del 06/11/2018)

- VIA CARDINALE MASSAIA nel tratto compreso tra Via San Vincenzo de Paoli e Via dell'Arenella anche doppio senso di marcia; nel tratto compreso tra Via dell'Arenella e Via Papa Sergio I: anche senso unico di marcia in direzione via Arenella – via Papa Sergio I

- P.ZZA GALLINE Parte centrale della Piazza e Via Cardinale G. Massaia

- VIA MONS. O. TRIPPODO Intero Tratto – anche senso Unico di marcia da Via Card.le G. Massaia a Via Papa Sergio I

- VIA VACCARINI nel tratto compreso tra via Marchese di Villabianca e via Maggiore Toselli

- VIA MARCHESE DI VILLABIANCA nel tratto compreso tra il civico 181 e via Vaccarini

- VIA ORFEO nel tratto compreso tra via Danae e via Principessa Mafalda

- VIA PRINCIPESSA MAFALDA nel tratto compreso tra via Orfeo e via Colonia Marina

- VIA DEI TIGLI nel tratto compreso tra il civ. 1 e via Orfeo

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, giorni 12-13 Novembre 2018 dalle ore 07,00 del 12/11/2018 alle ore 24,00 del 13/11/2018 e sino a cessate esigenze (Comune di Palermo, ordinanza dirigenziale n. 1474 del 06/11/2018)

- VIA MARCHESE DI ROCCAFORTE (intero tratto)

- PIAZZA DON BOSCO, Area centrale compresa tra i prolungamenti delle vie Marchese di Roccaforte e Sampolo

- LARGO GIUSEPPE LA LOGGIA, Area centrale compresa tra le via Morselli, D'Amelio e Autonomia Siciliana

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA nelle adiacenze delle seguenti strutture alberghiere (Comune di Palermo, ordinanze dirigenziali nn. 1474, 1475 e 1478 del 06/11/2018)

dalle ore 00,00 del 10/11/2018 alle ore 7,00 del 14/11/2018

HOTEL IBIS - via F.sco Crispi , 228 (Via F.sco Crispi - Tratto compreso tra via dello Speziale e via Collegio di Maria al Borgo; Via dello Speziale - Tratto compreso tra via F.sco Crispi ed il civ. 6);

HOTEL MERCURE - Via Marchese Ugo, 3 (Via M.se Ugo - Tratto compreso tra P.zza Mordini e P.zza Scalia; P.zza Mordini - Intera piazza)

HOTEL ASTORIA PALACE - Via Montepellegrino, 62 (Via Montepellegrino - Area compresa tra il civ 119 e civ 147 e civ. 72 e il corrispondente numero Lato pari di fronte al 119 su entrambe le carreggiate; Via B. Petrocelli - Tratto compreso tra il civ. 10 e il civ. 13; Tratto compreso dalla Via Montepellegrino al civ. 10 su entrambe le carreggiate separate dalle aiuole)

SPLENDID HOTEL LA TORRE Via Piano Gallo, 11 (Via Piano Gallo - Tratto compreso trai civv. 5, 9, 11, e sino all'allineamento con il civ. 46, e nel piazzale antistante)

HOTEL CASENA DEI COLLI Via Villa Rosato, 20/22 (Via A. Gulì Tratto compreso tra dal civ.12 a Via Villa Rosato)

HOTEL MONDELLO PALACE viale P.pe di Scalea (Via Glauco - Intero tratto; Via Anadiomene - Intero tratto; Viale Regina Elena - Tratto compreso tra Via Glauco e Via Anadiomene; - Viale P.pe di Scalea - Tratto compreso tra Via Anadiomene e Via Glauco)

dalle ore 7,00 del 10/11/2018 alle ore 7,00 del 14/11/2018

HOTEL WAGNER (via Wagner- dalla via P.pe di Belmonte alla via Mariano Stabile)

HOTEL BORSA (Via dei Cartari – rispetto del divieto già presente; Piazza Cassa di Risparmio – intera piazza; Via Calascibetta – tratto compreso tra Piazza Cassa di Risparmio e il civico; Arco dei Cartari – per l’intera superficie; Via Paternostro tratto compreso tra Via Calascibetta a via dei Cartari; via Malta - intero tratto)

HOTEL FEDERICO II (Via P.pe Granatelli – tratto compreso tra Via Roma e Via Vigo)

HOTEL PLAZA OPERA (Via I. La Lumia – tratto compreso tra il civico 7 e il civico 8 compreso)

HOTEL EXCELSIOR MERCURE (Piazza L. Scalia – intera piazza; Piazza Mordini – intera piazza; Piazza G. Mameli – intera piazza; via M.Ugo – tratto compreso tra Piazza Mordini e Piazza L. Scalia)

VILLA TASCA (Viale Regione Siciliana sud/est – tratto compreso per una lunghezza di 20 mt a dx e 20 mt a sx , in asse del civico 399; via Dell’Acacia, tratto compreso per una lunghezza di 20 mt a dx e 20 mt a sx , in asse del civico 13)

HOTEL SAN PAOLO PALACE (Via M. Marine tratto compreso tra il civico 65 e il 105; via Saetta, tratto dal civico 19 e via M. Marine)

NH HOTEL (Foro Umberto I, corsia laterale nel tratto compreso dopo il civico 21 (oltre Porta dei Greci) e sino via Lincoln; Foro Umberto I, traversa di accesso al controviale, dopo I.D.C. (Q8), altezza civico 22, intero tratto; Foro Umberto I, carreggiata centrale direzione Pa/Me nel tratto compreso tra Porta dei Greci e via Lincoln; Foro Umberto I, traversa di accesso a corsia laterale adiacente I.D.C. (Q8); Via Lincoln, tratto compreso tra Foro Umberto I e il civ. 11/F)

HOTEL PLAZA OPERA (Via I. La Lumia, tratto compreso tra i civv. 5 e 7 compreso; via N. Gallo dal civico 4 – escluso - e via I. La Lumia)

CHIUSURA TEMPORANEA al traffico veicolare degli svincoli ubicati sui prolungamenti di V.le Lazio, V.le Michelangelo, Piazza S. Bolivar, all'approssimarsi del passaggio dei veicoli delle Delegazioni per tutto il periodo della Conferenza (Comune di Palermo, ordinanza dirigenziale n. 1474 del 06/11/2018)

PERCORSI OBBLIGATORI DEI VEICOLI DA/VERSO IL PORTO (Comune di Palermo, ordinanza dirigenziale n. 1474 del 06/11/2018)

- per i veicoli in direzione CT/ME/TP (Tutti i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., gli autotreni , gli autoarticolati, con provenienza Genova, Livorno, Napoli, Tunisi, in uscita dal Porto e diretti nelle direzioni CT/ME/TP dovranno effettuare il seguente percorso: Porto, Via F.sco Crispi, P.zza XIII Vittime, Via Cala, Foro Umberto, Via M. Marine, Via Galletti, Autostrada per tutte le direzioni)

- per i veicoli provenienti da CT/ME/TP (Via Galletti, Via M. Marine, Foro Umberto IO, Via Cala, P.zza XIII Vittime, Via F. Crispi, Porto)

SOGGETTI/VEICOLI AUTORIZZATI ALLA CIRCOLAZIONE, all'interno delle Vie e Piazze sopra specificate, che verranno transennate con esclusione di alcuni attraversamenti (Comune di Palermo, ordinanza dirigenziale n. 1474 del 06/11/2018):

1. Veicoli delle FF.O.

2. Veicoli delle Forze Armate in servizio collegati all'Evento

3. Veicoli di soccorso sanitario se preventivamente autorizzati dalla Questura o preceduti da staffetta

4. Veicoli dei VV.F. in servizio di emergenza

5. Veicoli di Aziende (A.M.G., RAP, A.M.A.P., E.N.E.L.,Telecom e altri) se preventivamente Autorizzati dalla Questura o preceduti da staffetta delle FF.O.

6. Veicoli preventivamente autorizzati dalla Questura e muniti di specifico pass, contenenti le prescrizioni per la circolazione

7. Veicoli del Comando di P.M. in servizio collegato all'Evento

8. i veicoli di servizio e le ambulanze a disposizione degli operatori sanitari che potranno sostare nei siti previsti dal Piano Sanitario approvato dalle competenti Autorità

CHIUSURA AL PUBBLICO CIMITERO S. MARIA DEI ROTOLI dalle ore 15,00 del 12/11/2018 alle ore 15,00 del 13/11/2018 (Comune di Palermo, nota n. 1609333 del 31/10/2018)

Qualsiasi ulteriore richiesta di informazione potrà essere rivoltaalla locale Polizia Municipale.

