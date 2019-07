cittadinanza onoraria

Conferita cittadinanza onoraria all'associazione ''Libera''

Il Sindaco Leoluca Orlando ha conferito la cittadinanza onoraria all'associazione ''Libera''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/07/2019 - 14:52:37 Letto 374 volte

Il Sindaco Leoluca Orlando ha conferito - nel corso di una cerimonia svoltasi stamani a Villa Niscemi alla presenza di don Luigi Ciotti - la cittadinanza onoraria a "Libera" “Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”.

"Libera - ha sottolineato Orlando - rappresenta una delle più importanti esperienze italiane ed internazionali di società civile che reagisce al dolore, costruisce prospettiva e sviluppo, aggrega. Una grande esperienza che si è fatta risorsa per tutta la comunità."

Di seguito il testo integrale della motivazione:

“Per rappresentare un esempio per la società civile di lotta alle mafie e di promozione dei principi di giustizia e di condanna di ogni forma di violenza.

Per avere creato una rete nazionale di associazioni, cooperative, scuole e realtà locali che si impegnano concretamente per la creazione di un’attività comune volta alla promozione della cultura, dell’economia della legalità e di contrasto alle mafie.

Per avere creato una rete internazionale di lotta al narcotraffico, ai traffici illeciti e alle economie mafiose che opera attraverso un percorso educativo, di denuncia, di proposte legislative e di memoria delle vittime.

Per avere promosso la legge n. 109/96 sul riutilizzo per fini sociali dei beni confiscati alle mafie, che restituisce alla collettività i patrimoni illecitamente accumulati, creando nuove opportunità di ordinato sviluppo e di crescita.

Per fornire un supporto legale nonché di accoglienza, ascolto e sostegno delle vittime di usura e di racket, dei familiari delle vittime di mafia, dei testimoni di giustizia.

Per l’impegno perpetrato contro la corruzione, a favore dei giovani, per la lotta alla povertà economica e culturale, per le inchieste giornalistiche e la tutela dei cronisti minacciati.

Per essere stata inserita dall’Eurispes fra le cento eccellenze in Italia e annoverata, come unica Organizzazione Non Governativa Italiana, fra le cento migliori al mondo dalla rivista The Global Journal”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!