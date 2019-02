Conferita Cittadinanza onoraria della città di Palermo al giornalista Paolo Borrometi

Cittadinanza onoraria

Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito la Cittadinanza onoraria della città di Palermo a Paolo Borrometi, il giornalista e scrittore, autore di inchieste e reportage sulla criminalità mafiosa.

Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito questa mattina, presso la sede istituzionale di Palazzo delle Aquile, la Cittadinanza onoraria della città di Palermo a Paolo Borrometi, il giornalista e scrittore, autore di inchieste e reportage sulla criminalità mafiosa nel nostro paese e nella nostra regione, da anni ormai costretto a vivere sotto scorta dopo aver subito una violenta aggressione e numerose e anche recenti intimidazioni.

Nelle motivazioni della cittadinanza si legge:

"Per avere esposto a rischio la propria incolumità per l’affermazione della verità, facendo luce con le sue inchieste su zone d’ombra del nostro Paese, denunciando episodi di corruzione, riciclaggio, traffici illeciti, affari intessuti da Cosa Nostra a carattere nazionale e internazionale, rapporti tra mafia, politica e affari.

Per avere praticato e promosso un giornalismo sempre attento alla difesa della democrazia, rivestito di autorevolezza e indipendenza contro ogni tentativo di “mascariamento”, di distoglimento dalla verità, diffondendo altresì ciò che qualcuno non vuole che si sappia, raccontando ciò che è nascosto e ciò che non può mai piacere essere rivelato ai poteri forti.

Per avere creduto nel valore del giornalismo, difendendolo profondamente, lottando per la crescita sociale e culturale del proprio Paese, anche con forti denunce alle Istituzioni colluse o distratte, trasformando la paura del rischio di perdere la propria vita, nella consapevolezza di svolgere semplicemente il proprio dovere, lasciandosi ispirare dall’insegnamento familiare Mai giù, sempre su".

Nel corso della cerimonia il sindaco Orlando ha espresso a Paolo Borrometi "stima e ammirazione per la sua professione esercitata contro ogni forma di censura, omertà, violenza e sopruso, espressione dei valori di giustizia e libertà, valori condivisi e promossi da questa Città".

Dal canto suo, il giornalista ha affermato che:

"Palermo, città martire della mafia, che ha avuto tanti suoi figli illustri caduti per mano mafiosa ma le tante tragedie che l'hanno segnata sono però servite a risvegliare una coscienza civile ed una consapevolezza sulla necessità del rifiuto di ogni forma di accondiscendenza verso la criminalità organizzata.

A Palermo, insomma, è maturata una coscienza civile nei confronti della mafia, che, purtroppo, non si riscontra in altre realtà della nostra Sicilia.

Io sono un siciliano con un forte attaccamento ai valori del nostro Sud e proprio per questo ho ritenuto mio dovere, prima che di giornalista, di cittadino, denunziare le attività mafiose in zone, come la mia provincia di Ragusa o quella limitrofa di Siracusa, che per comodo di tanti, venivano considerate immuni dal cancro della mafia."

