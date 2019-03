riconoscimento

Conferita Tessera Preziosa Mosaico Palermo alla squadra di pallanuoto Delfini Blu

Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito la Tessera Preziosa del Mosaico Palermo agli atleti autistici e normodotati della squadra di pallanuoto ''Delfini Blu''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/03/2019 - 18:11:53 Letto 375 volte

Questo pomeriggio a Palazzo delle Aquile, il sindaco Leoluca Orlando ha conferito la Tessera Preziosa del Mosaico Palermo agli atleti autistici e normodotati della squadra di pallanuoto “Delfini Blu”.

Con loro, sono stati premiati Blasco Di Maio, presidente ed allenatore ed il tecnico Riccardo Gauresi. La squadra dei “Delfini Blu” è composta da Nicolò Bonsignore (Capitano), Gabriele Alighieri (Vice Capitano), Luigi Ricciardello, Marco Genovese, Davide Ramondo, Giuseppe Inciardi, Eros Negro, Pietro Chimirri, Giuseppe Scalici, Nicolò Pace e Antonino Lo Verde.

Il sindaco Orlando ha conferito il prestigioso riconoscimento anche a Giuseppe Di Franco, esperto in marketing culturale, Laura Affer, astrofisica, Eugenia Finocchio, moglie di Giuseppe Siciliano, il vigile del fuoco morto nel 1999 nel tentativo di salvare i propri suoceri rimasti intrappolati sotto le macerie della palazzina crollata in via Pagano e a Stefania Morici, art producer.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!