Confesercenti, Francesca Costa è il nuovo presidente *VIDEO*

Confesercenti, Francesca Costa è il nuovo presidente

''Oggi l'emozione è grande, così come è forte la responsabilità che sento nell'importante carica che mi è stata conferita'', ha detto Francesca Costa durante il suo discorso.

Confesercenti Palermo ha un nuovo presidente. Si tratta di Francesca Costa, imprenditrice nel settore della distribuzione carburanti e già presidente regionale Faib, la Federazione autonoma dei benzinai. Costa, dopo due mandati come presidente Faib Palermo ed uno come vice presidente provinciale di Confesercenti, subentra al dimissionario Mario Attinasi. E' stata eletta all'unanimità nel corso dell'assemblea straordinaria di Confesercenti Palermo "Costruiamo insieme per crescere".

"Oggi l'emozione è grande, così come è forte la responsabilità che sento nell'importante carica che mi è stata conferita - ha detto Francesca Costa durante il suo discorso -. Ognuno di noi deve riconoscersi nel progetto di Confesercenti, un fisiologico interlocutore a cui le imprese possono rivolgersi per affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo. Restituiremo voce al territorio e daremo risposte alle necessità delle categorie che animano la vita associativa. Nel prossimo biennio non lascerò spazio a personalismi, ma mi porrò sempre come portavoce, perché ascolto, condivisione e collaborazione saranno alla base del mio lavoro in Confesercenti. Servono - ha precisato - strumenti e azioni innovative che riescano a cogliere i segnali del cambiamento e a ridare competitività al sistema produttivo locale. Per questo - ha concluso Costa - è indispensabile un lavoro di squadra che veda coinvolte le istituzioni pubbliche e private, le associazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori".





