Medaglie Mauriziane

Consegnate a Palermo le Medaglie Mauriziane al merito dei dieci lustri di carriera militare

Il Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza Ignazio Gibilaro ha consegnato la ''Medaglia Mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare'' al personale siciliano del Corpo che ne ha maturato il diritto nel corso del 2018.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/11/2018 - 12:18:21 Letto 326 volte

Nel corso di una solenne cerimonia tenutasi in data odierna, all’interno della Caserma “S.Ten. M.O.V.M. Giuseppe Cangialosi” di Palermo, il Comandante Regionale “Sicilia” della Guardia di Finanza - Generale di Divisione Ignazio Gibilaro ha consegnato la “Medaglia Mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare” al personale siciliano del Corpo che ne ha maturato il diritto nel corso del 2018.

In particolare, la prestigiosa onorificenza è stata attribuita a ventitré militari, di cui 4 Ufficiali, diciotto Ispettori e un Sovrintendente, in servizio o in congedo, provenienti da tutte le provincie dell’Isola.

Istituita il 19 luglio 1839, la Medaglia Mauriziana è un’onorificenza conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, agli Ufficiali e Sottufficiali della Guardia di Finanza che hanno compiuto “cinquanta anni” di servizio militare, con un computo che comprende anche i periodi prestati al “Comando” di Reparti e/o articolazioni del Corpo.

Fonte: Guardia di Finanza

