Continua il maltempo in Sicilia: diffuso avviso di allerta meteo gialla

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla valido fino alle ore 24 di domani, martedì 8 dicembre.

07/12/2020

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per le condizioni meteo avverse su tutta la Sicilia, valido fino alle ore 24 di domani, martedì 8 dicembre.



In particolare, si legge nel bollettino 20342, "dalla tarda serata/notte di oggi, lunedì 07 dicembre 2020, e per le successive 24-36 ore si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte".

