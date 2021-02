meteo sicilia

Continua l'allerta meteo gialla in Sicilia: in arrivo venti forti, mareggiate e nevicate

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo ''GIALLA'' valido fino a sabato 14 febbraio.

13/02/2021

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo GIALLA valido fino alle ore 24 di domani, domenica 14 febbraio.

In particolare, si legge nel bollettino, “si prevede il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalla sera di domani, 14/02/2021, e per le successive 24-30 ore, si prevedono nevicate al di sopra dei 200-400 m, localmente in calo fino a quote di pianura, specie sui settori settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.”

