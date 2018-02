Alzheimer

Continua l'attività del Centro diurno Alzheimer per l'azione congiunta di Comune e Asp

Continua l'attività del Centro diurno Alzheimer, con l'approvazione del Piano di zona 2013 2015 da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Si scongiura, così, la paventata chiusura del centro e si dà una concreta risposta alle famiglie.

Le risorse sono messe a disposizione dal comune di Palermo con i fondi del piano di zona previsto dalla legge quadro 328/2000. L’Asp curerà l’affidamento del servizio e metterà a disposizione locali e personale medico.

Attualmente, gli ambiti di collaborazione tra Asp e Comune sono molteplici, dalla riorganizzazione per i Piani personalizzati e il potenziamento delle UVM per le persone disabili, alla presa in carico dei bambini e degli adolescenti segnalati dall'autorità giudiziaria, agli sportelli unici di accesso, nell'ottica dell'integrazione socio sanitaria e per dare ai cittadini servizi più veloci ed efficaci.

"Abbiamo individuato insieme alla ASP – dichiarano il Sindaco, Leoluca Orlando e l'Assessore alla Cittadinanza Sociale, Giuseppe Mattina – una risposta a quanto richiesto e ciò ad ulteriore conferma dell'impegno della Amministrazione comunale di fornire servizi a garanzia dei diritti dei cittadini. Ribadiamo la necessità di una continua collaborazione che superi sterili chiusure che mortificano servizi essenziali e la stessa credibilità delle istituzioni".

"Sono in aumento - ha sottolineato il Commissario dell'Asp di Palermo, Antonio Candela - tutte le malattie croniche legate all’età, e tra queste le demenze, di cui la malattia di Alzheimer è la forma più frequente. Studi clinici approfonditi hanno dimostrato che l’assistenza nei Centri Diurni è significativamente efficace nel ridurre i disturbi del comportamento e lo stress dei familiari. Grazie alla piena sinergia con l'Amministrazione comunale continueremo a garantire un servizio di grande utilità sanitaria e sociale".



