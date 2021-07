meteo

Continua l'ondata di caldo in Sicilia: domani previsti 35 gradi e rischio incendi

La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino per rischio incendi e ondate di calore.

Pubblicata il: 26/07/2021

La Protezione civile regionale ha diffuso oggi il bollettino n.155 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 27 luglio e per le successive 24 ore.



Livello 1 (giallo) e 35 gradi percepiti per domani.



In particolare, si legge nel bollettino, "un’ampia area depressionaria di origine atlantica attiva impulsi di tempo perturbato che si susseguono sulle nostre regioni settentrionali, ove sono attesi temporali localmente anche intensi; sul resto del Paese permarranno condizioni inprevalenza stabili grazie all’azione di un promontorio dimatrice nord-africana.

Domani lo scenario meteo rimarrà pressoché invariato, con fenomeni temporaleschi che continueranno ad interessare il Settentrione, mentre il tempo stabile insisterà alCentro-Sud, con temperature in graduale ulteriore aumento fino a valori molto elevati. La ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali persisterà su Sardegna e Centro peninsulare, specie aree costiere tirreniche e crinali appenninici."

