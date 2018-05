povertà

Contrasto alla povertà, il Comune di Palermo pubblica bando per realizzare tre poli di accoglienza

L'ente assegnatario dovrà erogare i servizi di dormitorio, centro di accoglienza diurna e ''Unità di strada'', per favorire il contatto sociale e combattere l'emarginazione

Il Comune di Palermo ha pubblicato il bando per la realizzazione di poli specifici per l’accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria, come stabilito dal Programma Operativo Nazionale (PON) Metro 3.2 sui Servizi a bassa soglia per l’inclusione dei senza dimora o assimilati.

Con questo intervento, l’amministrazione comunale di Palermo intende realizzare 3 centri notturni e diurni che forniscano accoglienza e orientamento, oltre ai servizi di attivazione della Residenza Virtuale, e di “Unità di strada” per l’aggancio relazionale.

Strumenti utili a combattere l’emarginazione sociale e la povertà, creando opportunità per una comunità più coesa e per un nuovo modello di assistenza, coerente con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”.

Secondo le definizioni contenute in tali linee di indirizzo, l’ente aggiudicatario dovrà erogare i servizi di: dormitorio, struttura gestita con continuità nel corso dell’anno che prevede l’accoglienza degli ospiti durante le ore notturne; centro diurno, per attività di accoglienza e socializzazione, aperto tutto il giorno; “Unità di strada”, per favorire l’aggancio relazionale grazie alla presenza di esperti del disagio dell’emarginazione, impegnati anche nella consegna beni di prima necessità e pronto soccorso.

"Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale in favore dell'inclusione e della presa in carico delle persone più fragili”, dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe Mattina.

“I servizi previsti andranno a completare il sistema di presa in carico delle persone senza dimora e sosterranno il lavoro che le molteplici associazioni ed enti svolgono in questo momento a Palermo. La possibilità di accedere al REI [Reddito di inclusione] anche per le persone senza dimora insieme a questi interventi - concludono Orlando e Mattina - ci permetterà di provare a contrastare con più efficacia la povertà".

Il bando completo è reperibile sul sito del Comune di Palermo – Bandi e gare – Servizi all’indirizzo internet:

https://www.comune.palermo.it/bandiegare_spec.php?sel=3.

