Contributo asilo nido privato: prorogato termine per la richiesta

Contributo spese sostenute per rette presso asili nido privati - Anno scolastico 2017/18

10/11/2019

È stato prorogato a martedì 12 novembre il termine per regolarizzare la documentazione richiesta – ovvero per presentare osservazioni – inerente all'erogazione di un contributo per l’anno scolastico 2017/2018 a famiglie con bambini da 0 a 36 mesi per la riduzione delle spese sostenute per le rette presso i servizi per la prima infanzia privati (asili nido).

