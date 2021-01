famiglie affidatarie

Contributo economico per le famiglie affidatarie anno 2020: prorogato termine per presentare domanda

Prorogata al 31 gennaio la presentazione delle domande di contributo economico ordinario e straordinario per le famiglie affidatarie anno 2020.

È stata prorogata al 31 gennaio prossimo il termine per presentare istanza per la concessione del contributo economico ordinario per le famiglie affidatarie, relativo all'anno 2020.



Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2021 è possibile presentare istanza di contributo straordinario per le spese sostenute nel corso del 2020 o istanza di integrazione alla medesima domanda, già presentata per l'anno 2020.



Maggiori informazioni cliccando qui.

