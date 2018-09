convegno

Convegno Finale Progetto ''Cosa Mangia tuo Figlio''?

Progetto ''Cosa mangia tuo figlio? - percorso conoscitivo formativo per una corretta alimentazione''

Il 18 settembre alle ore 16.00 alla Real Fonderia alla Cala, termina il progetto "Cosa mangia tuo figlio? - percorso conoscitivo formativo per una corretta alimentazione” alla sua 1^ edizione, tenuta in questi giorni a Palermo, nata dalle linee guida della manifestazione Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, che ha promosso argomenti quali: il diritto ad un’alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta, la prevenzione di malattie e la promozione di stili di vita corretti. Questo percorso conoscitivo ha coinvolto alunni e le loro famiglie su tematiche come: l’obesità infantile; l'educazione ad una corretta alimentazione per migliori stili di vita, soprattutto per bambini ed adolescenti, arrivando alla valorizzazione della conoscenza di "nuove tradizioni alimentari” come elementi culturali e etnici; la conoscenza sui 'prodotti della terra' e della loro stagionalità, attraverso l'approfondimento di temi quali: la valorizzazione del territorio; i valori nutritivi degli alimenti, lo sviluppo dei cinque sensi e vari laboratori sperimentali.

Hanno aderito al progetto: Associazione il Genio di Palermo, Associazione di Volontariato Panagiotis, Aices Protezione Civile, SMM

Patrocinato dal Comune di Palermo e finanziato dall'assessorato Regionale della Salute e dal Cesvop Centro Servizi per il Volontariato Palermo

