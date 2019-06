Convegno avvocati

Convegno organizzato dalla Camera Nazionale Avvocati sull'amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione

Amministrazione di sostegno interdizione e inabilitazione: ambiti di applicazione, procedure, criticità e casi pratici.

L'amministrazione di sostegno è un istituto entrato nel nostro ordinamento nel 2004 (legge n. 6) e risponde all’esigenza di trovare uno strumento di tutela delle persone deboli meno invasivo dell’interdizione e dell’inabilitazione. Questa mira a tutelare la persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Spesso viene utilizzata a tutela delle persone anziane, quando per problemi di natura fisica non riescono più a occuparsi dell’amministrazione del proprio patrimonio. Un amministratore di sostegno, nominato dal tribunale con decreto, avrà cura del beneficiario e del suo patrimonio nell'ambito dei poteri che gli sono attribuiti con il decreto di nomina. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non perde, comunque, la facoltà di compiere gli atti cosiddetti personalissimi, attinenti la sua persona, come contrarre matrimonio o separarsi, fare testamento o riconoscere un figlio, per fare alcuni esempi.

Questo è quanto si è discusso al convegno, che si è tenuto ieri pomeriggio presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Palermo, organizzato dalla Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni. Ad introdurre i lavori è intervenuta Alessandra Sinatra, presidente Cammino sede di Palermo e tra i relatori Salvatore Di Vitale (Presidente del Tribunale di Palermo), Giuseppe Di Stefano (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo), Donata D’Agostino (Giudice Tutelare presso il Tribunale di Palermo), Riccardo Trombetta (Giudice del Tribunale di Palermo – 1^sez. civile) e Flora Calandrino (Avvocato del Foro di Palermo).

“Si tratta di istituti del diritto civile – spiega l’avv. Alessandra Sinatra - che hanno la finalità di tutelare, ciascuno con una diversa limitazione della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Tali istituti, quindi, limitano o escludono la capacità di agire di un soggetto maggiore d'età rispetto all’amministrazione dei suoi beni e a tutti o ad alcuni atti della sua vita di relazione, e ciò al fine di proteggere adeguatamente quei soggetti vulnerabili in funzione della gravità della loro infermità che ne riduce l'autonomia. Scopo dell’incontro è delineare i diversi ambiti di applicazione di tali istituti, ripercorrendone le procedure, evidenziandone le criticità ed affrontando casi concreti”.

Sicuramente, l’amministrazione di sostegno è strumento che consente notevole efficacia e flessibilità per la cura e gli interessi della persona, sia per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, ma anche i bisogni e la volontà del beneficiario, dal momento che, secondo l'art. 410 del codice civile, l'amministratore di sostegno deve tenere conto delle richieste, dei bisogni e della volontà del destinatario degli interventi.

“I soggetti che possono beneficiare di questa normativa sono le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana – spiega Riccardo Trombetta - a causa di una infermità, anche temporanea o transitoria ovvero di una menomazione fisica o psichica. Più in particolare, riguardo poi la reale funzione di questa misura di tutela, è opportuno precisare che nonostante la locuzione letterale "amministratore di sostegno" non si tratta concretamente di un comune amministratore in senso tecnico, bensì di un soggetto fiduciario del beneficiario, ovvero una sorta di assistente o rappresentante che può essere anche richiesto dai familiari del beneficiario. I familiari della persona che non possa provvedere a se stessa o all'amministrazione del proprio patrimonio possono chiedere, al giudice tutelare del tribunale del luogo di residenza o domicilio, la nomina dell'amministratore di sostegno che rappresenterà il soggetto impedito, firmando in suo nome ovvero assistendolo semplicemente”.

Diversamente, l'interdizione (art. 414 c. c.) è prevista a tutela del maggiore d'età e del minore emancipato che si trovino a vivere in condizioni di abituale infermità mentale, tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi. Essa ha come conseguenza l’ablazione totale della capacità di agire della persona interdetta; l'inabilitazione (art. 415 c.c.) è, invece, prevista a tutela del maggiore d'età infermo di mente, il cui stato non è però talmente grave da dar luogo all'interdizione. Mira a proteggere anche coloro che, per prodigalità o per uso abituale di sostanze alcooliche o di stupefacenti, espongono se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Un curatore, nominato dal tribunale, avrà il compito di assistere l'inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione, mentre quelli definiti di ordinaria amministrazione continueranno ad essere validamente posti in essere dal solo inabilitato.

Allo scopo di evitare conflitti di interessi interni ovvero onde evitare che uno stesso soggetto svolga il ruolo di controllore-controllato, gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario non potranno essere nominati amministratori di sostegno.

Analizzando questo complesso di norme, la dottrina prevalente ha dedotto e sostenuto che la natura del procedimento di nomina non abbia natura contenziosa anche se non si può totalmente escludere che -alle volte- tale procedimento possa assumere le caratteristiche proprie del contenzioso.

Si potrebbe verificare l'ipotesi in cui chi deve essere amministrato resista o addirittura l'ipotesi di un tentativo di sfruttamento da parte dei parenti. In tutte queste ipotesi sono ravvisabili gli estremi e le caratteristiche di un procedimento contenzioso, ma anche in queste ipotesi la nomina dovrà avvenire mediante un decreto.

Un altro aspetto importante della disciplina di questo nuovo istituto è quello che disciplina i casi e le modalità di annullabilità degli atti compiuti, usufruendo dell'amministratore di sostegno, dal soggetto beneficiario o dall'amministratore stesso.

"Del resto ancora oggi, il criterio di valutazione della graduazione della infermità non è esplicato in maniera chiara nella nostra legislazione e quindi è comprensibile optare per una forma di protezione flessibile e rapida della persona e dei suoi interessi familiari e patrimoniali - spiega Donata D’Agostino - tanto più che le tre misure di tutela presenti nel nostro codice civile sono circolari e non possono coesistere in nessuna circostanza. Se infatti accade che per un interdetto od un inabilitato si renda, successivamente, necessaria la nomina di un amministratore di sostegno è consentito proporre l'istanza di nomina ma solo congiuntamente a quella di revoca della interdizione e dell'inabilitazione”. Si creano così iter processuali lunghi e costosi sia per il malato che per i suoi cari. Se il processo di interdizione comporta elevati costi, al contrario l'amministrazione di sostegno è una misura gratuita seppure in determinati casi a discrezione del giudice tutelare potrà essere stabilito un compenso per l'amministratore.

