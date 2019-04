inaugurazione commissariato

Corleone, Salvini inaugura commissariato

Salvini ha inaugurato il nuovo commissariato di polizia, in realtÓ giÓ in funzione da qualche mese.

25/04/2019

Preceduto da un lungo cordone di polizia e da un’altrettanto corposa scia di polemiche, Matteo Salvini è arrivato a Corleone, simbolo di una mafia antica e di una controversa recente azione antimafia. Il suo 25 aprile il ministro dell’Interno ha deciso di festeggiarlo così, “lontano dalla retorica delle celebrazioni”.

“La guerra di liberazione la combatto contro Cosa nostra, la ‘Ndrangheta e la camorra, è un motivo che mi fa alzare la mattina. Fascismo, nazismo e comunismo non torneranno più”, aveva detto alla vigilia il vicepremier. Salvini ha inaugurato il nuovo commissariato di polizia, in realtà già in funzione da qualche mese. Con lui il capo della polizia Franco Gabrielli, il prefetto di Palermo Antonella de Miro, il questore Renato Cortese.

Salvini ha scoperto una targa all’ingresso del commissariato e ha ascoltato una funzione religiosa celebrata dal vescovo Michele Pennisi, che ha ricordato “la incompatibilità della fede mafiosa con la religione cristiana”. Fra il pubblico diversi candidati della Lega alle Europee.

