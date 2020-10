Coronavirus, a Palermo pochi posti letto per la terapia intensiva: L'allarme del M5S

Covid-19

''Contagi di Coronavirus in aumento a Palermo, si verifichi situazione con ispettori'', questo l'allarme è stato lanciato dal Movimento 5 Stelle, attraverso una interrogazione parlamentare.

“Cresce il numero di malati di coronavirus, ma i posti letto in terapia intensiva negli ospedali di Palermo rischiano di non essere sufficienti nonostante i milioni di euro stanziati”. L’allarme è stato lanciato dai deputati del Movimento 5 Stelle, attraverso una interrogazione parlamentare di Roberta Alaimo, firmata dai colleghi Valentina D’Orso Andrea Giarrizzo, Dedalo Pignatone e Vittoria Casa.



“Negli ultimi giorni - dichiara la deputata Alaimo - a Palermo si è registrato un significativo aumento dei contagi da Covid-19, mentre i nuovi posti letto nelle terapie intensive dei vari ospedali della Regione Siciliana - come si apprende - sarebbe inferiore rispetto al numero annunciato dall’Assessore regionale alla Sanità. Per questo abbiamo interrogato il Ministro alla Salute Speranza sulle vicende palermitane”.



“All’ISMETT, per esempio, erano stati annunciati 40 posti letto, ma quelli effettivi sono solo 10; all’IMI sono stati spesi un milione e mezzo di euro per il restauro e le attrezzature, ma non sarà riaperto come covid hospital.

Nonostante i tanti annunci, attualmente a Palermo mancano posti COVID.

Nella nostra interrogazione parlamentare - spiega Alaimo - abbiamo chiesto al Ministro quali azioni intenda intraprendere, di concerto con la Regione Siciliana, alla luce degli elementi che stanno emergendo sulla gestione dei posti letto per i malati Covid nell’Isola, e se non ritenga opportuno verificare, per quanto di competenza, anche inviando degli ispettori in un momento in cui il numero dei contagi è in continuo aumento” ha concluso la parlamentare.

