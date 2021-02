Covid-19

Coronavirus, a Palermo sono 10.698 i soggetti attualmente positivi

Il report dell'ufficio statistica del Comune con i dati aggiornati al 20 febbraio per la città e la provincia di Palermo.

22/02/2021

A Palermo sono 10.698 i soggetti attualmente positivi, con una variazione assoluta di +32 rispetto al giorno precedente, ed una variazione percentuale pari a +0,3%. Il numero di positivi in città si attesta al 16,26 per mille abitanti, mentre, complessivamente, nella città metropolitana di Palermo, sono 12.658 gli attuali positivi (10,18 per mille abitanti).

