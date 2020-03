Coronavirus

Coronavirus, Associazione Siciliana Amici della Musica: annullati i concerti fino al 3 aprile

L'Associazione Siciliana Amici della Musica comunica che i concerti previsti in cartellone sono annullati fino al 3 aprile 2020.

05/03/2020

In ottemperanza al DPCM del 4 marzo 2020 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19), l’Associazione Siciliana Amici della Musica comunica che i concerti previsti in cartellone sono annullati fino al 3 aprile 2020.

Ci scusiamo per il disagio con i nostri abbonati e ci riserviamo di comunicare eventuali date di sostituzione dei concerti annullati.

