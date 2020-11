Covid-19

Coronavirus, cala il numero di positivi in provincia di Palermo

Numeri finalmente confortanti per quanto riguarda l'emergenza Covid-19 in provincia di Palermo.

25/11/2020

Numeri finalmente confortanti per quanto riguarda l'emergenza Covid-19 in provincia di Palermo. Dopo un mese calano infatti gli attuali positivi, scendendo sotto quota 8.000 in città e sotto quota 11.000 in provincia.

E' quanto emerge dal report quotidiano curato dall'Ufficio statistica del Comune, che si basa sui dati forniti dalla ASP.

