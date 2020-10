Covid-19

Coronavirus, chiusa la Postazione Decentrata Borgo Nuovo e lo Sportello Polifunzionale della V Circoscrizione

Chiusa per sanificazione la Postazione Decentrata Borgo Nuovo e lo Sportello Polifunzionale della V Circoscrizione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/10/2020 - 14:06:23 Letto 392 volte

Poiché una dipendente in servizio presso la Postazione Decentrata Borgo Nuovo di Largo Pozzillo 7, ha comunicato che un componente del proprio nucleo familiare è risultato positivo al virus Covid-19, è stata disposta in via cautelativa da lunedì 26 ottobre e fino a nuova comunicazione la chiusura della Postazione Decentrata “Borgo Nuovo” di Largo Pozzillo 7 e dello Sportello Polifunzionale della V Circoscrizione per la sanificazione dei locali.

Il personale è stato posto in lavoro agile.

