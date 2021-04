Covid-19

Coronavirus, chiusi nido Maricò e scuola Whitaker per casi di positività

L'Amministrazione comunale ha chiesto la sanificazione prevista dai protocolli anti-Covid.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/04/2021 - 17:38:17 Letto 426 volte

Chiuso l’asilo nido comunale “Maricò”, in zona Villaggio Santa Rosalia, in seguito alla segnalazione di positività al Covid-19 di uno dei dipendenti, e la scuola dell’infanzia Whitaker, in zona Zisa, per positività di un bambino frequentante.

Le famiglie delle due strutture sono state avvertite. L’Amministrazione comunale ha chiesto la sanificazione prevista dai protocolli anti-Covid e ha inoltrato la comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Palermo per la valutazione della ripresa dell’attività.

Chiusi oggi anche gli uffici dell’assessorato alla Scuola, in via Notarbartolo, per effettuare la sanificazione dopo la segnalazione di un caso Covid tra il personale. I dipendenti hanno garantito il servizio in lavoro agile.

