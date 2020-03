volontariato

Coronavirus. Comune cerca e prepara volontari per assistenza a persone bloccate in casa

Il Comune ha avviato una ricerca di volontari per supportare le attivitą di assistenza NON SANITARIA.

L'Assessorato comunale alla cittadinanza sociale, in collaborazione con la Protezione Civile comunale, ha avviato una ricerca di volontari che, previa adeguata formazione, possano supportare le attività di assistenza NON SANITARIA per le persone bloccate in casa a causa dell'emergenza.

In particolare si cercano persone che già facciano parte di associazioni ed abbiano esperienza di lavoro con persone fragili. Maggiori dettagli cliccando qui.

