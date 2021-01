Covid-19

Coronavirus, da lunedì tamponi alla fiera per operatori asili nido e scuole per l'infanzia

Attivato un accesso dedicato per lo screening con tamponi rapidi del personale dei servizi comunali degli asili nido e delle scuole per l'infanzia.

Il Commissario per la gestione dell'emergenza Covid nella provincia di Palermo e l'Asp hanno attivato un accesso dedicato per lo screening con tamponi rapidi del personale dei servizi comunali degli asili nido e delle scuole per l'infanzia.



Il servizio sarà attivo lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 gennaio, dalle 14 alle 18, alla Fiera del Mediterraneo.



"Apprezzamento all'ASP e agli uffici del Commissario – dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessora alla Scuola, Giovanna Marano - per la rapida disponibilità ad organizzare questo accesso dedicato, con l'auspicio che tante lavoratrici e tanti lavoratori partecipino allo screening che è strumento per tutelare la salute propria e dei tanti bambini e bambine che frequentano le strutture comunali".

