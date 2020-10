Covid-19

Coronavirus, dispenser disinfettanti sui bus e tram Amat

Dispenser disinfettanti a bordo di bus e tram dell'Amat a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/10/2020 - 17:31:43 Letto 412 volte

Dispenser disinfettanti a bordo di bus e tram dell'Amat a Palermo. Ad annunciarlo il Presidente dell'azienda, Michele Cimino, che esorta, ancora una volta, tutti gli utenti del trasporto pubblico ad indossare correttamente la mascherina a bordo dei mezzi Amat e non solo.

"Da oggi su tutti i bus e tram di Palermo - dice Cimino - verranno installati anche i dispenser necessari per disinfettare le mani; gesti semplici ma necessari per garantire maggior sicurezza sui mezzi. Un contributo, quello dell'Amat, in un momento nel quale e' fondamentale la collaborazione di qualsiasi soggetto sia pubblico sia privato".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!